Ljubezenska zgodba Petra Graša in Danijele Martinović

Hrvaška glasbenika Petar Grašo in Danijela Martinović sta v razmerju že več kot dve desetletji. Grašo je povedal, kako in kdaj je prvič videl svojo 'malo', medtem, ko je Danijela razkrila trik, za katerega pravi, da bi ga morala za uspešno razmerje prakticirati vsaka ženska.

V svetu estrade in šovbiznisa ne manjka škandalov, ločitev in odmevnih afer. Obstajajo pa tudi razmerja, v katerih so posamezniki kljub nenehni izpostavljenosti sojem žarometov, turnejam, kopici oboževalcev in pomanjkanju časa ohranili trden in harmoničen odnos. Ena takšnih ljubezenskih zgodb prihaja tudi iz zvezdniškega sveta naših južnih sosedov, kjer kot primer uspešnega razmerja služita glasbenika Petar Grašo in Danijela Martinović, ki sta v razmerju že 22 let.

'No, ta 'mala' blondinka je zdaj že 22 let moje dekle ... '' FOTO: Profimedia

Grašo je pred kratkim v šovu 'Zvijezde-ljetni hit' komentiral eno izmed tekmovalk, ki je zapela pesem hrvaške skupine Magazin 'Svileni'. Prav ta pesem je bila namreč prelomnica v njegovem življenju – trenutek, ko je spoznal svojo današnjo partnerico. Dogodek je opisal z besedami: ''To pesem je napisal Tonči Huljić, zapela pa jo je Danijela ... Jaz sem bil leta 1995 na Dori avtor skladbe Boginja, ki jo je zapel Oliver Dragojević. Mi smo pristali na drugem mestu, ker, seveda, na vsakem festivalu, kjer Huljić napiše pesem, ta pristane na prvem mestu. In tudi takrat je bil prvi z Danijelo. Opazoval sem njihovo mizo in si mislil: No, in zdaj so zmagali neki Huljići, le poglej to malo blondinko, ki poje 'kiki-riki-miki-moj'. Meni ni bilo prav nič jasno.''

Petar Grašo in Danijela Martinović večkrat združila vokalne moči FOTO: Profimedia

Nato je poudaril, da je življenje včasih res nepredvidljivo in povedal: ''No, ta 'mala' blondinka je zdaj že 22 let moje dekle, Huljić pa moj dober prijatelj in avtor mojih številnih hitov. Življenje je včasih res duhovito!''

V razmerju že 22 let FOTO: Profimedia