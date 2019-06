Britanski igralki Amandi Holden so februarja 2011 zdravniki sprožili umetne popadke, saj se je v sedmem mesecu nosečnosti zelo slabo počutila. Toda porod ni imel srečnega konca, zvezdnica je rodila mrtvega fantka. Vzrok za tragedijo pa je ostal nejasen. "Amanda je vso nosečnost redno hodila na preglede in šokirana je, saj ji ni jasno, kaj bi lahko bilo narobe," je takrat za medije povedala njena predstavnica Alison Griffin, kajti igralka se je z družino se je umaknila iz medijev.

Po vseh letih pa se je zvezdnica odločila, da bo napisala knjigo, v kateri bo razložila, kako težko je bilo vse skupaj. V sklopu promocije je novinarjem zaupala nekaj podrobnosti: "Bil bi leto dni starejši od Hollie (hčerke). Pogosto opazujem malčke, ki so leto dni starejši od nje in pomislim, če bi bil Theo (umrli sin) enak ... To ni nekaj, kar preboliš, sprijaznila sem se, tudi zaradi čudovitega soproga ... ljubezen je bila tista, zaradi katere je naša družina preživela."

Dodala je tudi, da bo deček vedno del njene družine. Zvezdnica ima tudi dve hčerki, 13-letno Alexo Louise Florence Hughes ter 7-letno Hollie Rose Hughes. Tudi pri mlajši hčerki je imela zvezdnica težave – med rojevanjem je krvavela, za 40 sekund pa se ji je ustavilo celo srce.