Ljubezen je v zraku – kraljevi par se ni vdal strogemu protokolu

Princ Harry , vojvoda susekški, je s soprogo, Meghan Markle , vojvodinjo susekško, prvič, odkar jima je bila v roke položena vojvodina Sussex, javno izkazal naklonjenost tamkajšnjemu prebivalstvu. S soprogo sta se prvič sprehodila po susekških tleh in pozdravila množice zbranih oboževalcev, ki so komaj čakali, da njihove kraje obišče trenutno najbolj priljubljen kraljevi par na svetu.

Meghan Markle je ob svojem soprogu blestela v okusno izbranih oblačilih, za katera modni izvedenci že ocenjujejo, da so stala več kot 4.500 evrov. Odločila se je za več kot 2.000 evrov vreden plašč kamelje barve modnega dizajnerja Armanija, več kot 400 evrov vredno usnjeno krilo Huga Bossa, skoraj 80 evrov vredno srajco blagovne znamke And Other Stories in približno 1.800 evrov vredno torbico modne oblikovalke Gabriele Hearst.

V susekškem kraju Chichester sta bila tako Harry kot Meghan navdušena nad vsemi otroci, ki so komaj čakali, da jima zastavijo nekaj zanimivih vprašanj, kot so: ''Kako velika je vajina palača?,'' in ''Ali lahko dobimo vajino številko telefona?,'' kar je spravilo v smeh tako Meghan kot Harryja.

Nekateri mlajši otroci niso točno vedeli, kdo sta pravzaprav Harry in Meghan – princa so celo zamenjali za nogometaša Harryja Kanea. Drugi so komaj čakali, da dobijo odgovor na vprašanje, ali je tudi princ kdaj igral kakšno videoigro in katera je bila njegova najljubša. Harry je ob tem z učitelji izmenjal mnenje o tem, da je precej zaskrbljujoče, da otroci čedalje več časa preživljajo za računalniškimi ekrani in v svetu videoiger, namesto da bi se igrali zunaj, na prostem.

Meghan in Harry se na dan prvega obiska svoje vojvodine nista držala strogih protokolarnih pravil, po katerih bi morala biti bolj uradna, formalna in zadržana. Harry se je do vseh otrok vedel izjemno prijateljsko – kot njihov sovrstnik, mnoge izmed njih je tudi povprašal o tem, kateri je njihov najljubši šolski predmet in na katerih učnih urah so manjkali tega dne. Svojo soprogo je ves čas držal za roko in nihče ni mogel spregledati iskric naklonjenosti ter ljubezni, ki sta si jih izmenjavala.