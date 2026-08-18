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Ljubezen med Kim in Lewisom cveti

Los Angeles, 18. 08. 2026 14.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kim Kardashian in Lewis Hamilton

Če sta se še do nedavnega skrivala, Kim Kardashian in Lewis Hamilton danes vsem sporočata, da ljubezen med njima cveti. Zvezdnica je na Instagramu s sledilci delila galerijo fotografij, ki so nastale med dopustovanjem na lepšem, med utrinki pa je tudi nekaj zaljubljenih 'selfiejev' z dirkačem formule 1.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Dolgi sprehodi po peščeni plaži ob sončnem zahodu, zabava z vso družino med deskanjem na valovih in romantične fotografije v dvoje. Vse to je v najnovejši objavi na družbenem omrežju Instagram delila zvezdnica resničnostne televizije Kim Kardashian, ki ne skriva več svoje zveze z dirkačem formule 1 Lewisom Hamiltonom.

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"Nekje z mavrico," je pod fotografijami zapisala Kim, ki že vse poletje s svojo družino čas preživlja na lepšem. Če le lahko, se ji med natrpanim urnikom F1 pri dogodivščinah pridruži tudi Hamilton, s katerim je sedaj članica klana Kardashian - Jenner že nekaj mesecev v srečni zvezi.

Spomnimo, govorice, da sta zvezdnika postala več kot le prijatelja, so se pojavile v začetku leta, ko so ju opazili skupaj v Angliji, nato pa še v Parizu, zvezo pa sta potrdila šele junija, ko je Kim prvič delila njune skupne fotografije, nato pa je zanj navijala na dirki v Monaku. Kljub temu da sta par šele kratek čas, pa se Hamilton in Kardashianova poznata že celo desetletje, ko je bila ona še poročena s Kanyejem Westom, on pa v zvezi s pevko Nicole Scherzinger.

Kim Kardashian Lewis Hamilton zveza fotografije ljubezen

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