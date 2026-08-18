Ljubezen med Kim in Lewisom cveti

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Dolgi sprehodi po peščeni plaži ob sončnem zahodu, zabava z vso družino med deskanjem na valovih in romantične fotografije v dvoje. Vse to je v najnovejši objavi na družbenem omrežju Instagram delila zvezdnica resničnostne televizije Kim Kardashian , ki ne skriva več svoje zveze z dirkačem formule 1 Lewisom Hamiltonom .

"Nekje z mavrico," je pod fotografijami zapisala Kim, ki že vse poletje s svojo družino čas preživlja na lepšem. Če le lahko, se ji med natrpanim urnikom F1 pri dogodivščinah pridruži tudi Hamilton, s katerim je sedaj članica klana Kardashian - Jenner že nekaj mesecev v srečni zvezi.

Spomnimo, govorice, da sta zvezdnika postala več kot le prijatelja, so se pojavile v začetku leta, ko so ju opazili skupaj v Angliji, nato pa še v Parizu, zvezo pa sta potrdila šele junija, ko je Kim prvič delila njune skupne fotografije, nato pa je zanj navijala na dirki v Monaku. Kljub temu da sta par šele kratek čas, pa se Hamilton in Kardashianova poznata že celo desetletje, ko je bila ona še poročena s Kanyejem Westom, on pa v zvezi s pevko Nicole Scherzinger.