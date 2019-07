Ljubezen na vasi: Če hočete na mojo kmetijo, se morate izkazati

V šovu Ljubezen na vasi, hrvaški različici Ljubezni po domače, bo tudi tokrat pestro. Dekleta se bodo pomerila v različnih izzivih, kmetje pa bodo prvič postavljeni pred težko odločitev: domov bodo morali poslati eno od svojih kandidatk.

Šov Ljubezen na vasigre s polno paro naprej. V današnjem delu se bodo naši južni sosedje poslovili od deklet, ki so se najmanj izkazale na prvem zmenku in na norih večerih, ki so jih do sedaj preživeli skupaj. Tekmovalci so že dokazali, da so v šov prišli z ogromno energije in z veliko željo po novi ljubezni.

Dragan je prvi izločil svoje dekle. FOTO: POP TV

Če smo jih bili do sedaj navajeni gledati v vročih prizorih, so tokrat kmetje svojim izbrankam pripravili različne igre in izzive. Dekleta so presenetila s privlačnimi oblekami tudi med športnimi aktivnostmi. Njihovo zabavo pa je prekinila voditeljica Marijana, ki je sporočila žalostno novico. Kmetje so se morali posloviti od kandidatk, ki so jih najmanj prepričale.