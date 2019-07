Ljubezen na vasi: H kokošim se najbolj poda bela torbica

Na hrvaških kmetijah je veselo. Dekleta so poprijela za prva opravila in se pobližje spoznala z živalmi. Na Draganovi kmetiji so imele punce polne roke dela z ovcami. Strah je bil obojestranski, saj so se živali ustrašile novih 'dekel' in pobegnile.

Drugače je bilo pri Marku, saj ga je Mila poklicala na pogovor. Razočarana je nad njegovim odnosom, saj je rekel, da ne želi mestnih deklet, a jih je še vseeno sprejel na svojo kmetijo. Marko pa se je zagovarjal: "Iskal sem žensko za v kuhinjo. Nisem rekel, da česa ne zna. Izbral bom tisto, ki se bo najbolj izkazala."

Na Željkovi kmetiji pa ni bil razočaran gospodar, ampak dekleta, ki so morala pometati, Željko pa jih je le mirno opazoval. "Sedel je in kot šef ukazoval, kaj moramo delati. To ni lepo, ampak naj mu bo." je povedala Ruža. Nad njegovim obnašanjem je bila zgrožena tudi Maja, saj je obljubil, da jim bo pomagal zaliti rože, a tudi tega ni storil. Želel jih je postaviti na realna tla, saj žena na njegovi kmetiji ne bo samo gledala in uživala, ampak bo tudi delala.

Manj smeha je bilo slišati z Ljubove kmetije, ker je v bližini zagorelo. Ljubo se je bal, da bo ogenj prišel do njegovih oljk, ki so stare več kot 300 let. Pomirili so ga gasilci, ki so zagotovili, da imajo ogenj pod nadzorom. Ljubo se je nato razvedril in se zabaval s svojimi damami.

Na kmetijah bo vroče tudi danes, spletlo pa se bo tudi novo prijateljstvo med Rebeko in Moniko, ki nista prepričani, če Dragana sploh potrebujeta. Priča pa bomo tudi prvim iskricam na Željkovi kmetiji.