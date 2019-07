Ljubezen na vasi: na romantičnih izletih ni vse rožnato

Kmetje, v šovu Ljubezen na vasi, s svojimi izbrankami uživajo na romantičnih potovanjih, a ni vse tako rožnato, kot se sliši. Pri Draganu in Rebeki je napetost še vedno v zraku, saj je Rebeka že pripravljena na razmerje, Dragan pa se še ni resnično zaljubil v svojo izbranko. "Veliko razmišljam o najinem razmerju in v nos mi gre to, ker ne vem, kaj čuti Dragan in sploh ne vem, kaj lahko od njega pričakujem," je razočarano povedala Rebeka.