Ljubezen na vasi: od kmeta do predsednika

67-letni Ljubo Bebić , eden od kandidatov v oddaji Ljubezen na vasi, se je v šovu predstavil kot velik romantik in komik, saj je vedno 'iz rokava potegnil' kakšno dobro šalo. Čeprav v šovu ni našel ljubezni, so ga gledalci na Hrvaškem vzljubili. Ljubo pa glede ljubezni še vedno ni povsem obupal: "Tisti, ki najde sebe, ni nikoli sam."

67-letnik je navdušen nad pozornostjo, ki jo dobi od neznanih ljudi: "Pred kratkim sem v Istri obiskal Željka Bilića. Vsi so me poznali in me pozdravili po imenu, kot da smo bratranci. No, nisem mogel verjeti, kako priljubljen sem! Kamorkoli grem, so me ljudje veseli," pravi Ljubo.

Ravno ta odnos ljudi ga je pripeljal do ideje, da bo kandidiral za predsednika. Njegov slogan bo: Komik Ljubo Bebić za predsednika."Tega se nisem spomnil jaz, ampak ljudje okoli mene. Tudi to, da kandidiram, so me nagovorili drugi, ker si me pač želijo. Obljubili so, da bodo vse financirali, zato sem privolil," je smeje povedal za hrvaški portal 24sata.

Po oddaji je že našel novo ljubezen, ki pa ni trajala dolgo. Še vedno dela od zore do mraka in se ne misli ustaviti: "Veliko delam. Ob petih zjutraj sadim lubenice in melone, da zaslužim za preživetje. Nihče mi ne pomaga, utrujen sem."