Ljubezen na vasi: Prva zabava in prvi poljub

V novem delu šova Ljubezen na vasi bodo zvečer preskočile že prve iskrice. Po prvih zapletih na zmenkih na slepo se bodo na večerni zabavi vsi nekoliko sprostili, eden od kmetov in njegova kandidatka pa se bosta tudi strastno poljubila in s tem razjezila ostala dekleta.

Nocoj ne spreglejte novega dela hrvaškega šova Ljubezen na vasi,kjer se bodo kmetje in dekleta, ki se borijo za njihovo ljubezen, bolje spoznali na slepih zmenkih. To pa ne bo lahek zalogaj za kmeta Josipa Ćiritovića, vendar se bo po nekaj nerodnih trenutkih opogumil in eni od dam celo povedal, da je zanj prestara.

Josip Ćiritović je eni od kandidatk povedal, da je zanj prestara. FOTO: POP TV

Kandidati in dekleta, ki se borijo za njihova srca, bodo nato preživeli prvo noč v dvorcu, kjer ne bo manjkalo plesa in petja. Ker pa ni prave zabave brez drame med dekleti, bo nekatere tokrat pretresel strasten poljub kmeta in njegove kandidatke, nato pa še njun odhod v sobo.

Strasten poljub med enim od kmetov in eno od pogumnih dam. FOTO: POP TV

Najstarejši od kmetov Miljenko Mišić bo že na zmenkih deležen graje, da je neresen in preveč razigran. To pa bodo dekleta poudarila tudi na večerni zabavi, vendar hkrati priznala, da jim je to na njem všeč. Ena od kandidatk je nekaj časa delala v Sloveniji in mu bo to s ponosom tudi povedala ter ga navdušila.

