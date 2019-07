Ljubezen na vasi: Slovenka Jacqueline zlato dekle za Željka

V hrvaškem šovu Ljubezen na vasi so tekmovalci odšli na prve zmenke. V šovu je s svojim prihodom presenetila tudi Slovenka Jacqueline , ki je prišla kot zlato dekle za Željka . Zlata dekleta so za tekmovalce ostala skrita do zadnjega trenutka.

Jacqueline je Željka na hitrem zmenku omrežila s svojo karizmo in povedala, da je tak, kot si ga je predstavljala: "Sramežljiv in zadržan, mislim, da potrebuje žensko, ki ga bo vodila." Ponovno je sledila zabava dolgo v noč, kjer je šla Jacqueline na lov za svojim sanjskim moškim. Ostale tekmovalke so opazile, da je Jacqueline zelo privlačna in tiha ženska, ki ve, kaj hoče, zato jo vidijo kot veliko tekmico.

Jacqueline nova kandidatka Ljubezni po domače

Jacqueline smo sicer že pred nekaj dnevi videli v predstavitveni oddaji četrte sezone Ljubezni po domače. Spoznali smo deset novih kandidatov, ki bodo naslednjo pomlad iskali ljubezen svojega življenja.