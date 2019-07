Ljubezen na vasi: Strup je v majhnih stekleničkah

V šovu Ljubezen na vasi, hrvaški različici Ljubezen po domače, smo končno spoznali še preostale kandidatke, ki so prišle osvojiti srca svojih kmetov. Danes pa lahko pričakujemo že prvi prepir.

Včeraj smo spoznali še preostale kandidatke, ki so prišle na kmetijo Jovana, Ljuba in Željka. Dekleta so se izleta veselile, a so jih izbranci razočarali, ker so jih pustili čakati na nevzdržnih vremenskih razmerah. Najbolj burno je bilo na Jovanovi kmetiji, kjer sta se srečali bivši tekmovalki, ki sta se v prejšnji sezoni šova Ljubezen na vasiže borili za srce kmeta Zorana. Sanjo, ki je bila skupaj z Victorio že na poti na Jovanovo kmetijo, je presenetilaMarija, ki se je kar sama povabila na njegovo kmetijo in s seboj prinesla svoje pismo. Sanja je bila nad njenim prihodom razočarana, ker se boji, da ji bo tekmica ponovno speljala kmeta in odšla na romantični izlet.

Dekleta so bila razočarana nad Željkotom, ker jih je pustil čakati. FOTO: POP TV

Kandidatke, ki so se v šov prijavile, da bi osvoljile srce kmeta Ljuba, so pripravljene na akcijo in ena od njegovih lepotic je s seboj že prinesla zaščito. Ker je Ljubo zamujal, so se na kmetijo odpravile kar z avtobusom. Njihovo nejevoljo je stopnjevalo še vreme, ki jih je presentilo z burjo. Predstavila se nam je tudi Jacqueline, ki je prišla srečo v ljubezni iskat na Hrvaško. O sebi je povedala:"Nimam slabih lastnosti, sem zelo privlačna in kot veste je strup v majhnih stekleničkah." Željko jo je skupaj z Ružo in Majoprišel iskat po kmečko – pripeljal se je kar s traktorjem. Dekleta niso izkazale posebnega navdušenja nad prevozom, a so se kljub temu rade zapeljale s svojim žrebcem.

Dekleta so se kljub kmečkemu vozilu rade volje zapeljale na težko pričakovano kmetijo. FOTO: POP TV

Dekleta so se za svoje izbrance že ogrele in danes bomo priča prvim prepirom. Najbolj vroče bo na Draganovi kmetiji, kjer bo že prvi dan ogenj v strehi. Boljše vzdušje pa je bilo na kmetiji Markota in Željka, ki sta svoje izbranke presenetila s čudovitima hišama. Ljubo pa jim je že prvi dan priredil zabavo.