Ljubezen pred domovino: Justin Trudeau s Katy Perry na tekmi ZDA

Navijanje za domovino ali ogled nastopa svoje drage in kasnejše navijanje za njeno domačo reprezentanco? Pri Justinu Trudeauju to očitno ni bila dilema, saj se je nekdanji kanadski premier odločil, da bo svojo Katy Perry spremljal na otvoritveni tekmi ZDA proti Paragvaju.

Priljubljena pevka je namreč pred začetkom prve tekme ene od gostiteljic letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu v bleščeči srebrni obleki zapela ameriško himno. Ob njej je na odru stal otrok begunec iz Irana, s čimer sta poslala jasno sporočilo svetu. Po nastopu se je Katy usedla na tribune in skupaj s svojim fantom uživala ob zmagi svoje domače države s kar 4:1.

A prav dejstvo, da je ob istem času v Kanadi, ki je letos ob Mehiki prav tako gostiteljica mundiala, potekala še ena tekma, je v javnosti sprožilo buren odziv. Čeprav je rojen Kanadčan, Justinu nihče ne bi zameril, da je raje ob svoji dragi kot na domači tekmi. A kot nekdanjemu predsedniku vlade, ki je svojo funkcijo opravljal od leta 2015 do marca lani, mu je odsotnost tokrat malo težje odpustiti. Na spletu so se tako že začele širiti ostre kritike na njegov račun, predvsem s strani njegovih rojakov.

Po dejstvu, da je raje sedel v prestižni VIP-loži stadiona SoFi v Los Angelesu, so bile kritike na račun 54-letnega politika neizprosne. Številni so mu očitali, da je z udeležbo na tekmi tekmecev pokazal svoj pravi obraz in pomanjkanje lojalnosti do Kanade. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so ga celo označili za "najbolj osovraženega človeka v Kanadi", drugi pa za prevaranta, ker je raje izbral družbo svoje spremljevalke v sosednji državi. In da je mera polna, si je nekdanji politik takšen spodrsljaj privoščil ravno v času, ko je njegov ugled v domovini že močno načet zaradi stanovanjske in gospodarske krize, ki sta zaznamovali konec njegovega mandata, preden je pod pritiski lastne stranke marca 2025 odstopil.