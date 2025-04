Ljubezen za rešetkami: Joe Exotic se je z izbrancem poročil v zaporu

"Spoznajte Jorgeja Marqueza, star je 33 let," je takrat zapisal na omenjeno družbeno omrežje in dodal: "Tako neverjeten je in prihaja iz Mehike. Zdaj naju čaka izziv poroke v zaporu in iskanje azila zanj, ali pa bova, ko oba prideva na prostost, zapustila Ameriko. Kakor koli že, želim si, da bi ga spoznal že dolgo nazaj."

Joe trenutno prestaja 21-letno zaporno kazen po obsodbi leta 2019, zaradi načrtovanja umora svoje tekmice, aktivistke za pravice živali, Carole Baskin. Njegova prvotna kazen 22 let je bila januarja 2022 znižana za eno leto.

Lastnik živalskega vrta iz Oklahome je bil pred tem od leta 2015 poročen s Travisom Maldonadom do leta 2017, ko se je slednji po nesreči ustrelil in umrl. Dva meseca pozneje se je Joe poročil z Dillonom Passageom, s katerim sta se razšla leta 2021.