Ljubezen zaznamovala z enako tetovažo

Ljubezen je nekaj najlepšega, še posebej, če je uslišana. zaljubljenca verjameta, da je ta ''za vedno''. V svoja čustva sta prepričana tudi zakonca, portoriški pevec Luis Fonsi , ki je zakrivil mega hitDespacito, in španska manekenka Águeda López , ki sta svojo globoko ljubezen zdaj zaznamovala še z enako tetovažo. Večno zvestobo sta si obljubila leta 2014, v zvezi pa sta se jima rodila danes 7-letna hčerka Mikaela in dveletni sin Rocco .

Njuni oboževalci so bili seveda nad njuno odločitvijo navdušeni, so se pa našli tudi tisti, ki so proti takšnim izkazovanjem ljubezni. Nekdo je v komentar pod njuno fotografijo zapisal, da sta s svojo potezo odprla nekakšno prekletstvo, saj se po njegovih besedah pari, potem ko si omislijo enaki tetovaži, ne ostanejo skupaj za vedno.

Med svetovnimi zvezdniki – naj omenimo le nekatere – ki so si večno ljubezen izpovedali s tetovažo, so: Chrissy TeigeninJohn Legend, Haileyin Justin Bieber, Ariana Grande in Pete Davidson, Kylie JennerinTravis Scott, Miley Cyrus inLiam Hemsworth, Sophie Turner inJoe Jonas.