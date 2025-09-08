Svetli način
Tuja scena

Ljubezenska afera: Nezvesta Kristin Cabot vložila zahtevo za ločitev

Boston, 08. 09. 2025 15.47 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
E.K.
Komentarji
7

Nekdanja vodja kadrovske službe pri podjetju Astronomer, Kristin Cabot, je po škandalu na koncertu skupine Coldplay, kjer so jo ujeli v objemu prav tako poročenega direktorja Andyja Byrona, vložila zahtevo za ločitev od svojega moža. Prešuštnika sta zaradi afere, o kateri se je govorilo po vsem svetu, izgubila svoji delovni mesti.

Pred dvema mesecema je po vsem svetu odmevalo razkritje ljubezenske afere poročenega direktorja tehnološkega podjetja Astronomer Andyja Byrona, ki ga je kamera na koncertu skupine Coldplay ujela v objemu vodje kadrovske službe Kristin Cabot. Slednja naj bi zdaj po poročanju NBC News vložila zahtevo za ločitev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Byron in Cabot sta se znašla v središču polemike, potem ko ju je kamera posnela med koncertom priljubljene skupine, prešuštnika pa sta s svojo reakcijo požela zanimanje celotnega stadiona in kasneje tudi širše javnosti. Njuna reakcija je nasmejala frontmana skupine Chrisa Martina, ki je takrat dejal: "Poglejte ju ... Ali sta v redu? Kaj? Ali imata afero ali pa sta zelo sramežljiva," je na posnetku, ki ima na družbenem omrežju TikTok že več milijonov všečkov in delitev, dejal Martin, kasneje pa še dodal: "Pismo. Upam, da nismo storili česa slabega."

Nekdanji direktor podjetja Astronomer se je od svojega položaja poslovil prvi, nekaj dni za njim pa še vodja kadrovske službe, ki se je morala prav tako soočiti s posledicami prešušništva.

Coldplay Astronomer Ljubezenska afera Ločitev Koncert
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOKS klub
08. 09. 2025 16.44
V vaši hiši jih je gotovo kar nekaj.
ODGOVORI
0 0
PegySue
08. 09. 2025 16.16
+6
Še Andy,pa bosta na naslednjem koncertu uradno lahko nastopila,kot par. Prepričana sem,da bosta - vsaj na začetku - požela enako pozornost kot skupina Coldplay. :)
ODGOVORI
6 0
Uporabnik1921539
08. 09. 2025 16.09
+7
in se vedno drsate to zgodbo,ki nima zveze z nicemer.To je njun problem.Tudi ne razumem,zakaj sta mirala izgubiti sluzbo.USA so tako cistunski im po drugi strani imajo lahko orozje
ODGOVORI
7 0
Malo_sutra
08. 09. 2025 16.05
+6
Nekaj normalnega v današnjem svetu, ce se nebi zvedelo bi se pac druzila na skrivaj kot mnogo tukaj po Sloveniji. Za ene se zve, spet za druge ne. Pac normalen pojav da moras vsaktoliko casa zamenjati partnerja da si potem spet dobre volje. Na sreco sem samski.
ODGOVORI
6 0
Maxx365
08. 09. 2025 16.00
+5
Prešuštništvo, kot da smo v srednjem veku. Oba izgubila službe, družba ju je izločila, ločitve... samo grmada še manjka.
ODGOVORI
6 1
cvinga
08. 09. 2025 16.03
-3
Očitno si ti podpornik prešuštništva, ali pa eden od njih😂
ODGOVORI
2 5
Maxx365
08. 09. 2025 16.17
+2
Očitno si ti eden izmed čistunov in iz moralne policije. Kaj te motita ta dva, ani to njun problem ne tvoj?
ODGOVORI
3 1
