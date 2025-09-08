Ljubezenska afera: Nezvesta Kristin Cabot vložila zahtevo za ločitev

Pred dvema mesecema je po vsem svetu odmevalo razkritje ljubezenske afere poročenega direktorja tehnološkega podjetja Astronomer Andyja Byrona, ki ga je kamera na koncertu skupine Coldplay ujela v objemu vodje kadrovske službe Kristin Cabot. Slednja naj bi zdaj po poročanju NBC News vložila zahtevo za ločitev.
Byron in Cabot sta se znašla v središču polemike, potem ko ju je kamera posnela med koncertom priljubljene skupine, prešuštnika pa sta s svojo reakcijo požela zanimanje celotnega stadiona in kasneje tudi širše javnosti. Njuna reakcija je nasmejala frontmana skupine Chrisa Martina, ki je takrat dejal: "Poglejte ju ... Ali sta v redu? Kaj? Ali imata afero ali pa sta zelo sramežljiva," je na posnetku, ki ima na družbenem omrežju TikTok že več milijonov všečkov in delitev, dejal Martin, kasneje pa še dodal: "Pismo. Upam, da nismo storili česa slabega."
Nekdanji direktor podjetja Astronomer se je od svojega položaja poslovil prvi, nekaj dni za njim pa še vodja kadrovske službe, ki se je morala prav tako soočiti s posledicami prešušništva.
