Ljubezenska afera: Nezvesta Kristin Cabot vložila zahtevo za ločitev

Pred dvema mesecema je po vsem svetu odmevalo razkritje ljubezenske afere poročenega direktorja tehnološkega podjetja Astronomer Andyja Byrona , ki ga je kamera na koncertu skupine Coldplay ujela v objemu vodje kadrovske službe Kristin Cabot . Slednja naj bi zdaj po poročanju NBC News vložila zahtevo za ločitev.

Byron in Cabot sta se znašla v središču polemike, potem ko ju je kamera posnela med koncertom priljubljene skupine, prešuštnika pa sta s svojo reakcijo požela zanimanje celotnega stadiona in kasneje tudi širše javnosti. Njuna reakcija je nasmejala frontmana skupine Chrisa Martina, ki je takrat dejal: "Poglejte ju ... Ali sta v redu? Kaj? Ali imata afero ali pa sta zelo sramežljiva," je na posnetku, ki ima na družbenem omrežju TikTok že več milijonov všečkov in delitev, dejal Martin, kasneje pa še dodal: "Pismo. Upam, da nismo storili česa slabega."