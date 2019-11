Ljubezenska zgodba Keanuja Reevesa in Alexandre Grant

Pred kratkim je v javnosti zaokrožila novica, da je igralec Keanu Reeves znova zaljubljen. Novica, ki v primeru kateregakoli drugega zvezdnika najbrž ne bi pretirano izstopala, je tokrat sprožila val zanimanja s strani oboževalk, kdo je pravzaprav 'srečnica', ki je omrežila 55-letnika. Znano je namreč, da je bil Reeves po smrti nekdanjega dekleta Jennifer Syme več let samski, v svetu hollywoodskih škandalov in takšnih ter drugačnih govoric pa je bilo njegovo ime dolgo sinonim za poštenost, iskrenost, galantnost in kavalirstvo. Veliko priklonov je prejel tudi ob opazki, da se pri skupinskem fotografiranju s pripadnicami ženskega spola nikoli nobene ni dotaknil. Velika večina je bila prepričana, da se je igralec odločil, da bo ostal 'večno samski', zato je pred kratkim dodobra presenetil vse tiste, ki so bili seznanjenimi z nekaterimi pretresljivimi detajli iz njegovega zasebnega življenja. Spomnimo, Keanu in Jennifer sta pričakovala otroka, ki pa je bil v osmem mesecu nosečnosti mrtvorojen. Par se je kasneje razšel, leta 2001 pa je Symeova z vozilom zapeljala v gručo avtomobilov in umrla na kraju nesreče. Takrat je bila stara 28 let.

V Los Angelesu se je pred dnevi pojavil na rdeči preprogi dogodka LACHMA art + Film Gala – tokrat pa mu je družbo delala 46-letna umetnica Alexandra Grant , ki je, kot je potrdil Reeves, njegova nova partnerica. Glede na to, da se je igralec v svetu filma in estrade doslej seznanil s številnimi ženskami, med katerimi pa nobena ni pritegnila njegove pozornosti, je Grantova morala posedovati nekaj resnično posebnega. Po poročanju tujih medijev, ki so informacije pridobili s strani virov blizu uspešnemu igralcu, naj bi Alexandra s svojo osebnostjo pridobila Reevesovo zaupanje in dosegla, da se ji je odprl na način, na kakršnega se ni še nikomur doslej.

''Njena duhovna, senzibilna in prijazna plat je bila dovolj močan razlog, da se ji je odprl in med drugim spregovoril o svoji veliki srčni bolečini, izgubi nekdanjega dekleta.''Tako so med drugim za tuje medije povedali Reevesovi znanci, ki so dodali, da je Keanu dolga leta živel precej izolirano življenje, v katerem je primanjkovalo iskrene sreče in smeha. Vse to naj bi zdaj ponovno okusil z Alexandro.''Mnogi so prepričani, da Alexandra ni le spremenila njegovega življenja, temveč ga je celo rešila,''so dodali.

46-letna sivolasa umetnica, ki je diplomirala na področju umetnostne zgodovine, naj bi poleg prijaznosti, topline in poduhovljenosti posedovala tudi lastnosti dobre poslušalke in svetovalke, ki je z Reevesom preživela veliko časa, preden ji je slednji začel zaupati. Ob njem je bila tudi v času njegove promocije novega filma John Wick 3, kjer mu je ob veliki medijski pozornosti nudila potrebno oporo in bila njegov 'miren pristan'.