Ljubezenska zgodba Priscille in Elvisa Presleyja v filmu Sofie Coppola

Ameriška režiserka Sofia Coppola režira film Priscilla, ki pripoveduje ljubezensko zgodbo Priscille in Elvisa Presleyja z vidika najstnice Priscille, ki je kot mlado dekle spoznala kralja rock'n'rolla. Biografski film, ki temelji na spominih 78-letnice, naj bi v kinematografe prišel oktobra. V glavnih vlogah bosta nastopila Američanka Cailee Spaeny in Avstralec Jacob Elordi.

Novi film 52-letne režiserke Sofie Coppola temelji na spominih Priscille Presley iz leta 1985, objavljeni pa so bili z naslovom Elvis in jaz. Danes 78-letnica je bila z Elvisom Presleyjem poročena od leta 1967 do leta 1973, ko se je ločila pa se je preizkusila v igralskih vodah. Zaigrala je v filmu Gola pištola in seriji Dallas.

Priscilla in Elvis Presley FOTO: AP

Ljubezen med Priscillo in kraljem rock'n'rolla je vzcvetela v Nemčiji. Očim Priscille Beaulieu je bil nameščen v Hessnu in prav tam se je leta 1959 zgodilo usodno prvo srečanje 14-letnice z zvezdnikom filma Ljubi me nežno in istoimenske pesmi. Poročila sta se leta 1967 v Las Vegasu. Devet mesecev pozneje se jima je rodila zdaj že pokojna hči Lisa Marie. Po ločitvi leta 1973 se nobeden od njiju ni ponovno poročil.

Zadnji film o Elvisu Presleyju je režiral Baz Luhrmann, v njem je glavno vlogo zaigral Austin Butler. Zgodba o priljubljenem glasbeniku je prikazana z vidika njegovega menedžerja Toma Parkerja, ki ga je upodobil Tom Hanks. V filmu z naslovom Elvis iz leta 2022 je v vlogi Priscille nastopila Avstralka Olivia DeJonge.