Ljubezenska zgodba zakoncev Kardashian-Barker: sotrpina pri vadbi, zdaj starša

Travisa Barkerja in Kourtney Kardashian Barker so mediji prvič začeli povezovati leta 2021, ko sta kmalu po ugibanjih tudi sama potrdila, da sta par. Vse od takrat njuna ljubezenska pravljica še kar traja. Po poroki sta jo dopolnila z rojstvom sina Rockyja, ki se je rodil novembra 2023. A kako se je njuna ljubezen sploh začela? Se je rodila iz prijateljstva?

Travis Barker in Kourtney Kardashian Barker živita svojo ljubezensko pravljico. Že takoj, ko sta se začela dobivati, so jima bili mediji ves čas za petami, a v resnici nikoli nihče ni vedel, kako sta se sploh spoznala in se zaljubila. Zdaj je njuno ljubezensko zgodbo razkril kar sam glasbenik.

"Najprej sva se povezala zaradi ljubezni do telovadbe in dobrega počutja," je za revijo People razkril zametke njune romance in nadaljeval: "To je eden glavnih razlogov, zakaj sva si bila tako blizu. Vedno sva skupaj telovadila in skupaj tekla ali skupaj počela kaj takega, preden sva bila kdaj v razmerju – bila sva prijatelja pri vadbi. To je tisto, zaradi česar se je vse začelo."

Svojo ljubezen sta maja 2022 potrdila tudi s poroko, leto dni kasneje, natančneje novembra 2023 pa se jima je rodil tudi prvi skupni otrok. Sina sta poimenovala Rocky, a kljub malemu otroku, se zvezdnika še danes trudita skupaj trenirati. "Skupaj bova izvajala pilates, vsak dan si bova vzela pol ure ali uro, da greva ven," je povedal bobnar skupine Blink-182 in poudaril, da si kljub dojenčku oba želita ostati telesno in duševno zdrava.

48-letnik, ki tudi z raznimi dogodki ljudi spodbuja k rednemu gibanju, je razkril tudi svoj načrt za ukvarjanje s športom. "Svoj dan začenjam s 30-minutno hojo, medtem ko uživam v kakšni zvočni knjigi ali podcastu. Enako počnem ponoči, ker sem imel vedno težave s spanjem, še posebej po nastopih, ko sem utrujen in pod adrenalinom, telovadba pa mi pri tem pomaga," je dejal.