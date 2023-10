Ljubezenski nasvet Davida Beckhama: Vzemite si čas drug za drugega

David Beckham je že 26 let poročen s svojo ženo Victorio, zakonca pa veljata za enega najbolj povezanih zvezdniških parov. V tako dolgi zvezi sta morala tudi sama premagati kar nekaj vzponov in padcev, a s pomočjo ljubezni jima je uspelo ostati skupaj in si ustvariti veliko družino. Nogometaš je prepričan, da je ena najpomembnejših stvari v zvezi, da si partnerja vzameta čas drug za drugega, kar je svetoval tudi trenutno najbolj vročemu novopečenemu 'paru', Taylor Swift in Travisu Kelceju.

V 26 letih zakona prehodiš dolgo pot, polno vzponov in padcev, a najbolj pomembno je, da se iz vsake stvari nekaj naučiš. S tem se še kako strinja nogometaš David Beckham, ki se je leta 1997 poročil s svojo ženo Victorio, s katero veljata za enega najbolj povezanih in trdnih parov na zvezdniški sceni. In kaj ju tako dolgo drži skupaj?

David in Victoria Beckham si kljub veliki družini in karieram znata vzeti čas zase. FOTO: Profimedia

"Vzemite si čas drug za drugega. Enako je z mano in mojo ženo. Skupaj sva že 26 let, skoraj tri desetletja. Imava čudovite otroke, zgradila sva podjetja, a si vzameva čas drug za drugega," je za revijo People dejal zvezdnik in tako svetoval tudi novopečenemu zvezdniškemu paru Taylor Swift in Travisu Kelceju, ki svoje zveze še nista uradno potrdila. Solastnik nogometnega kluba Inter Miami CF ima o pevki same pohvalne besede. "Taylor je neverjetno talentirana. Je neverjetna oseba in si zasluži biti srečna. Kar koli počne in s komer koli je, le da je srečna. To je najpomembnejše," je odločno zatrdil 48-letnik o glasbenici, ki jo zadnje čase zelo pogosto vidijo na tekmah igralca ameriškega nogometa. 33-letnica je po tekmah stadion večkrat zapustila v Travisovi družbi, na tribunah pa se je objemala tudi z njegovo mamo Donno.

Poleg omenjenega nasveta, ki naj se ga zvezdnika držita tako sedaj kot tudi v prihodnosti, je nekdanji nogometaš še dejal, da je zelo pomembno spoštovanje. "Dosledno izkazovanje medsebojnega spoštovanja in zavedanje, da se moraš za ljubezen močno potruditi, je prav tako skrivnost uspešne romance," je dodal zvezdnik, ki je v zakonu z Victorio dobil štiri otroke, na katere prenaša svoje modrosti.