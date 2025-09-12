Ljubezenski trikotnik: manekenkino srce se je naposled ogrelo za Alcaraza

Brooks Nader in Carlos Alcaraz sta nov par na zvezdniški sceni. Potem ko so se pojavile govorice, da zvezdnica oddaje Dancing With The Stars hodi s teniškim igralcem Jannikom Sinnerjem, je njena sestra Grace Ann Nader potrdila, da gre pravzaprav za drugega teniškega fenomena, njegovega nasprotnika Alcaraza."Govorice so resnične," je Grace Ann povedala za E! News in dodala: "Zmenki so precej ohlapen pojem. Ampak vem, da je on zdaj tisti ta pravi moški." Viri sicer za Page Six trdijo, da naj bi lepotica v zadnjem času hodila z obema tenisačema naenkrat.
Kljub nejasnim podrobnostim je sestra 28-letne Brooks potrdila, da se ta videva z 22-letnim Špancem, ki je že spoznal drugi dve sestri, 26-letno Mary Holland Nader in 23-letno Sarah Jane Nader, Grace Ann pa se srečanja že izjemno veseli. "Komaj čakam," je dejala in dodala: "Tako je srčkan."
Čeprav Brooks romance še ni potrdila, je novica prišla v javnost le dober teden dni po tem, ko je ovrgla ugibanja, da se dobiva z Jannikom. Javnost je bila prepričana, da hodi gledat Italijana, a se je izkazalo, da se je njeno srce naposled ogrelo za Alcaraza, ki je v preteklosti že priznal, da si želi najti življenjsko sopotnico. "Iščem nekoga. Težko mi je kot teniškemu igralcu spoznati pravo osebo, saj nenehno potujem," je lani povedal v intervjuju za Sunday Times.
Alcaraz in Sinner sta se nazadnje spopadla pred dnevi, ko je Španec premagal Italijana in osvojil odprto prvenstvo ZDA. Alcaraz je tako s šesto veliko lovoriko od Jannika Sinnerja znova prevzel prvo mesto na svetovni lestvici, na katerega se je vrnil prvič po septembru 2023. Z osvojeno lovoriko je namreč prekinil Italijanov niz 27 zmag na turnirjih za grand slam na trdi podlagi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.