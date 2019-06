Ljubezenski zapis za 13. obletnico poroke

Nicole Kidman in Keith Urban praznujeta 13. obletnico poroke.

52-letna igralka Nicole Kidman in 51-letni glasbenik Keith Urban sta se poročila leta 2006 v okolici Sydneyja. Mineva točno 12 let, odkar sta si prisegla večno ljubezen in kot kaže, svojo zaobljubo uspešno izpolnjujeta.