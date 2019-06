Ljubezni ne skrivata več: s poljubom potrdili zvezo

Cara Delevingne in Ashley Benson sta po enem letu govoric končno javnosti razglasili njuno zvezo. Za javni poljub sta 'krivi' dve obletnici: eno leto njune zveze in 50. obletnica stonewallskega upora.

Govorice o ljubezni med Caro Delevingne inAshley Benson so bile resnične. Cara je v intervjuju za tuje medije navedla dva razloga, zakaj sta se javno poljubili in zapečatili svojo zvezo:"Najbrž zato, ker je ravno Parada ponosa in je minilo že 50 let od stonewallskega upora." Dodala pa je še: "Zakaj ne bi razglasili, če sva ravno praznovali eno leto najine obletnice?"

Govorice o njunem razmerju so bile v zraku že eno leto, sedaj pa je videoposnetek s skrivnostnim poljubom potrdil razmerje. Oboževalci so že nestrpno pričakovali potrditev, 26-letna britanska manekenka in igralka Cara pa pravi, da je bila to le malenkost.

Cara Delevingne in Ashley Benson s poljubom utišali govorice o njuni zvezi. FOTO: Profimedia