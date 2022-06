Ljubica Liama Payna zanika vpletenost v afero

22-letna Henryjeva je javnost presenetila z izjavo, da jo je šest let starejši zaročenec varal. To je storila v komentarju pod objavo, na kateri je objet z Mawlo, in poudarila, da ceni predanost oboževalcev, vendar bi ji bilo ljubše, da tovrstnih fotografij ne bi prejemala oziroma spremljala na družbenih omrežjih, saj je to zanjo izjemno boleče.