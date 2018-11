Ljubica opisala skrivno afero s poročenim igralcem

52-letni Stephen Baldwin, oče manekenke Hailey Baldwin, ki se je pred kratkim poročila z glasbenikom Justinom Bieberjem, se je znašel v središču medijske pozornosti, potem, ko je v javnosti odjeknilo priznanje latinskoameriške pevke Ruth Perez Anselmi, da sta imela vročo afero, ki je trajala več kot dve leti. Ruth je opisala, kako je izgledal njun odnos in kje ter kako pogosto sta se videvala.

Glasbenica, ki trenutno živi in dela v Los Angelesu, je dejala, da sta se z igralcem spoznala leta 2016 v fizioterapevtski šoli Reseda. Stephen, ki sicer živi s soprogo v New Yorku, se je zaradi službenih obveznosti mudil v Los Angelesu in tam naj bi njegovo pozornost na tečaju pritegnila ravno Ruth, ki se je v tistem času urila za maserko.

Njuna afera se je pričela kmalu zatem, ko sta se spoznala. ''K meni je prišel na masažo in ko sem mu dejala, naj se sleče, me je vprašal, če se sploh zavedam, kdo je on. Odgovorila sem, da ga ne poznam in si mislila, da je prepotenten ... Kasneje sva se začela pogovarjati – najprej o popolnoma splošnih stvareh in ugotovila sem, da je v resnici prijeten človek. Na masažo je prišel tudi naslednji dan in ... postopno sva se zbližala. Telefonske številke mu nisem zaupala takoj in ko sem videla, da se je na masažo naročil tudi tretjič in namesto polnega imena uporabil svoje kratice J.F., sem vedela, da sem v težavah. Preteklo je nekaj masažnih seans, preden sva prvič seksala in to je bil moj drugi najboljši seks v življenju. Prvi je bil z mojim nekdanjim soprogom, ki je bil Francoz in s katerim sem bila poročena 20 let ... Na začetku najine afere mi je Stephen dejal, da sva skupaj zaradi seksa, zaradi spolnih fantazij ... Zagotovil mi je, da mi bo uresničil vse spolne fantazije – in točno to sva tudi počela,'' je dejala 38-letna Ruth, ki je obenem priznala, da se je v igralca kasneje zaljubila zaradi njegove osebnosti in izjemnega seksa.

Pevka je nadaljevala: ''Videvala sva se dve leti in v tem času sem se nanj resnično navezala. Tudi Stephen se je navezal name. Najino afero je želel obdržati v tajnosti, zato se je včasih oblekel kot brezdomec – samo zato, da bi lahko čimbolj neopazno prišel v moje stanovanje. Naredila sva seznam 15 spolnih fantazij, ki sva jih želela uresničiti ... Lotila sva se jih postopno, korak za korakom, ker sva želela biti popolnoma sproščena. Najine spolne fantazije so vključevale igranje različnih spolnih vlog, uporabo spolnih pripomočkov in tudi 'trojčka'. Enkrat se je zgodilo z žensko, drugič pa z 'moškim'. Ta moški sem bila jaz v preobleki.''