Ljubica Tristana Thompsona zaradi grobih besed najela zvezdniško odvetnico

Sydney Chase je zaradi besed košarkarja, s katerim naj bi imela afero, najela odvetnico Glorio Allred. Thompson jo je namreč po tem, ko je v javnost prišla zgodba o njunem razmerju, oklical za lažnivko, zato se je odločila, da si z odvetniško pomočjo opere ime. Allredova je sodelovala tudi v procesu proti Harveyju Weinsteinu, pomaga pa tudi dekletu, ki je posilstva obtožilo igralca Armieja Hammerja.

Tristan Thompson, ki naj bi pred kratkim znova prevaral Khloe Kardashian, s katero ima triletno hči True, je ostro napadel Sydney Chase, ki je novico o njunem razmerju razkrila medijem. 23-letnica se je tako odločila, da se bo borila proti besedam zvezdnika lige NBA, ki je pred kratkim izjavil, da je lagala o tem, da sta bila v nekajmesečnem intimnem razmerju, medtem ko je bil on v zvezi s Kardashianovo.

icon-expand Sydney Chase se je odločila, da zaradi grobih besed slavnega košarkarja poišče pravno pomoč. FOTO: Profimedia

30-letni športnik je takoj, ko so govorice dosegle javnost, najel odvetnike, ki so se bolj ali manj neuspešno borili z informacijami, ki jih je Chasova sproti servirala na družbenih omrežjih. Igralec ekipe bostonskih Celticsov je podal tudi uradno izjavo, v kateri je zapisal, da je mladenka podala "številne netočne navedbe in ga obrekovala v spletnem pogovoru," ob tem pa je izrekla tudi nekaj besed na račun njegove moškosti.

icon-expand Gloria Allred je zastopala tudi žrtve v primeru proti Harveyju Weinsteinu ter dekle, ki je Armieja Hammerja obtožilo spolnega napada. FOTO: Profimedia

"Očitno je, da si lažnivka. Tvoja navedba, da si imela razmerje z gospodom Thompsonom, je plod domišljije," je zapisal njegov hollywoodski odvetnik Marty Singer. Sedaj se je na te besede odzvala tudi Sydney, ki je za pomoč prosila ugledno odvetnico, ki deluje na področju pravic žensk.Gloria Allred je za ameriške medije dejala: "Moja stranka Sydney Chase je zgrožena nad besedami Tristana Thompsona in njegovih predstavnikov. Obrnila se je na mojo odvetniško pisarno v želji, da bi jo zastopali med celotnim procesom preiskave ozadja, ki bo pomagala dokazati resničnost njenih navedb o razmerju." Ob tem je dodala, da upa, da bo Thompson pri tem voljan sodelovati in da jim bo v vpogled ponudil vse zahtevane dokumente in potencialne dokaze o njuni kratki zvezi.

"Tudi Khloe Kardashian je dobrodošla in lepo vabljena k sodelovanju. Verjamemo, da bo resnica prišla na dan. Ko bo preiskava zaključena, pa bomo Sydney svetovali tudi glede njenih pravnih možnosti in pravic," je še povedala odvetnica, Chasova pa je ob tem na Instagramu jasno zapisala: "Nihče me ne bo imel za lažnivko!"

