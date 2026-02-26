Ljubil Severino, se poročil s Sofijo, zdaj je na vrsti Nikolina

Poskusil je najti ljubezensko srečo s Severino, a se mu ni izšlo. Ločila sta se leta 2021, vse od takrat pa je Igor Kojić javnosti zanimiv samo takrat, ko se pojavi v družbi kakšnega novega dekleta. Nedavno se je tako ponosno stiskal h kar nekaj let mlajši mladenki, za katero hrvaški mediji poročajo, da prihaja iz Reke. Njegovo srce je namreč omrežila Nikolina Šaponja.

Igor Kojić je srečen v objemu mlade Nikoline. FOTO: Instagram

38-letnik in 27-letnica sta si privoščila romantično večerjo v restavraciji. Ves večer sta se nasmihala en drugemu in se držala za roke. Nato se je mladenka odločila, da naredi konec ugibanjem o njunem razmerju. Na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri sedita tesno drug ob drugem in z nasmehom pozirata za fotografijo. Zraven je za glasbeno spremljavo dodala še pesem Petra Graša Jel' ti reka ko, kar nakazuje na romantično naravo njunega odnosa in potrjuje, da sta par.

Igor je javnosti postal zanimiv zaradi poroke s Severino. FOTO: Profimedia

Ni pa to njuno prvo skupno pojavljanje v javnosti. Oktobra lani sta bila skupaj opažena v VIP loži na koncertu Kojićevega očeta, Dragana Kojića Kebe. Tudi Keba je za srbski Blic komentiral novo ljubezen svojega sina. "Lepa je, iskreno povedano. Če bo moja snaha, o tem odloča Igor. Kot oseba mi je resnično všeč, tako navzven kot navznoter. Na njem je, jaz se ne bom vmešaval. Njegova izbira je tudi moja izbira," je povedal diplomatsko. Kot je znano, Igorju veliko pomeni očetovo mnenje, zato ga bodo morda te besede spodbudile, da tudi Nikolino popelje pred oltar.