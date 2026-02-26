Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ljubil Severino, se poročil s Sofijo, zdaj je na vrsti Nikolina

Zagreb, 26. 02. 2026 10.01 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
K.A.
Igor Kojić je srečen v objemu mlade Nikoline.

Njegov zakon s Severino se je končal pred štirimi leti. Nato je znova iskal srečo v ljubezni s Sofijo Dacić in se drugič poročil. A tudi ta zakon ni obstal. Morda pa pri Igorju Kojiću velja rek: v tretje gre rado. 38-letnik je namreč znova zaljubljen. Njegovo srce je osvojila 11 let mlajša Hrvatica Nikolina Šaponja. Bo tudi ona tista, s katero si bosta obljubila v dobrem in slabem?

Poskusil je najti ljubezensko srečo s Severino, a se mu ni izšlo. Ločila sta se leta 2021, vse od takrat pa je Igor Kojić javnosti zanimiv samo takrat, ko se pojavi v družbi kakšnega novega dekleta. Nedavno se je tako ponosno stiskal h kar nekaj let mlajši mladenki, za katero hrvaški mediji poročajo, da prihaja iz Reke. Njegovo srce je namreč omrežila Nikolina Šaponja.

Igor Kojić je srečen v objemu mlade Nikoline.
Igor Kojić je srečen v objemu mlade Nikoline.
FOTO: Instagram

38-letnik in 27-letnica sta si privoščila romantično večerjo v restavraciji. Ves večer sta se nasmihala en drugemu in se držala za roke. Nato se je mladenka odločila, da naredi konec ugibanjem o njunem razmerju. Na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri sedita tesno drug ob drugem in z nasmehom pozirata za fotografijo. Zraven je za glasbeno spremljavo dodala še pesem Petra Graša Jel' ti reka ko, kar nakazuje na romantično naravo njunega odnosa in potrjuje, da sta par.

Igor je javnosti postal zanimiv zaradi poroke s Severino.
Igor je javnosti postal zanimiv zaradi poroke s Severino.
FOTO: Profimedia

Ni pa to njuno prvo skupno pojavljanje v javnosti. Oktobra lani sta bila skupaj opažena v VIP loži na koncertu Kojićevega očeta, Dragana Kojića Kebe. Tudi Keba je za srbski Blic komentiral novo ljubezen svojega sina. "Lepa je, iskreno povedano. Če bo moja snaha, o tem odloča Igor. Kot oseba mi je resnično všeč, tako navzven kot navznoter. Na njem je, jaz se ne bom vmešaval. Njegova izbira je tudi moja izbira," je povedal diplomatsko. Kot je znano, Igorju veliko pomeni očetovo mnenje, zato ga bodo morda te besede spodbudile, da tudi Nikolino popelje pred oltar.

Preberi še Po petih mesecih zakona se ločuje Severinin bivši

Nekdanji nogometaš se je sicer lani poročil s prav tako nekaj let mlajšo Sofijo Dacić, ki si je zelo želela uspeti v svetu zabave. Igor, ki se po končani nogometni karieri zdaj ukvarja z nepremičninami, pa se je očitno ponovno uštel in zakon končal po le petih mesecih. Z novo izbranko, ki jo hrvaška javnost pozna kot manekenko in nekdanjo prvo spremljevalko na izboru za miss Primorsko-goranske županije, upa na boljši razplet. Nikolina je sicer odvetnica, ki se pogumno preizkuša tudi v svetu politike.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Igor Kojić Nikolina Šaponja Dragan Kojić Keba Severina Sofija Dacić hrvaška estrada ljubezensko življenje

Bill Gates ženo varal z dvema Rusinjama, z Epsteinom ni počel ničesar nezakonitega

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
26. 02. 2026 11.07
Nikolina je lepa.
Odgovori
0 0
Webdoggs
26. 02. 2026 10.26
jaz tud poznam enga kojićććć
Odgovori
+1
1 0
PegySue
26. 02. 2026 10.23
Očitno ima zelo specifičen okus za ženske,saj vsaka naslednja zgleda, kot Severina...
Odgovori
+3
3 0
Slash
26. 02. 2026 10.20
Iiiiiii ful kjut, res stiskam pesti, da mu tokrat res uspe ! Drugače ga naj pa sam na polno namaka.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543