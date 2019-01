'Ljubim te z vsem srcem, za vedno'

Maluma, ki je izredno priljubljen pri nežnejšemu spolu in ki mu gre odlično od rok tudi koketiranje z nežnejšim spolom, je praznoval 25 let. Zvezdnik, katerega rojstno ime je Juan Luis Londoño Arias, je svoj osebni praznik proslavil na zelo prikupen način, in sicer je objavil simpatično fotografijo iz otroštva, na kateri pozira popolnoma gol. Svoje intimne dele pa je prekril s simbolom za torto s svečkami. Pod fotografijo je jedrnato zapisal le datum rojstva in zraven dodal še simbol za torto.