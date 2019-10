Ljubimec Demi Moore: Želela je še zadnjo avanturo pred poroko

Igralka Demi Moore je pred kratkim izdala avtobiografijo, v kateri je spregovorila tudi o predporočni noči, ki jo je preživela pri ljubimcu. Igralec Paul Carafotes trdi, da je on tisti, pri katerem je temnolaska iskala tolažbo.

Pred kratkim smo že pisali o tem, da je Demi Moore izdala svojo avtobiografijoInside out in v njej razkrila tudi nekaj podrobnosti svojega ljubezenskega življenja. Med vsemi zgodbami ena od njih govori o zakonu z glasbenikom Freddyjem Moorom, kjer je priznala, da ga je prevarala večer pred poroko. O identiteti ljubimca ni spregovorila, sedaj pa igralec Paul Carafotes trdi, da je on tisti, h kateremu je na predporočno noč pritekla obupana hollywoodska igralka.

Demi Moore je v svoji avtobiografiji razkrila številne svoje življenjske prelomnice. FOTO: Profimedia

56-letni igralec je v intervjuju zaDaily Mailpovedal, da je temnolaska v njegovo stanovanje prišla kar skozi kuhinjsko okno."Mislim, da je samo želela imeti še zadnjo avanturo, preden se je poročila. Bila je stara komaj 18 let in zelo me je privlačila. Takrat sva tudi snemala film Choices, zato sva veliko časa preživela skupaj,"je povedal Paul.

Paul Carafotes trdi, da je on moški, s katerim je Demi preživela predporočno noč. FOTO: Profimedia