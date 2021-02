Ljubka švedska princesa Estelle dopolnila devet let

Princesa Estelle , ki bo za trenutnim kraljem Carlom XVI. Gustafom , svojim dedkom, in materjo, princeso Victorio , nekoč sedla na švedski prestol, je na novih fotografijah pozirala kot prava profesionalka.

Švedska kraljeva hiša je ob dekličinem rojstnem dnevu (praznovala ga je 23. februarja) zdaj že tradicionalno objavila nekaj njenih povsem novih fotografij, ki jih je posnela fotografinja Kate Gabor. Na letošnjih, ki so nastale v palači Haga, ljubljenka Švedov Estelle z iskrenim otroškim nasmehom pozira fotografinji. Na eni od fotografij se ji je pridružil tudi mlajši brat Oscar (ta bo pet let dopolnil na začetku marca). Seveda pa na fotografiji ni manjkal prikupni psičekRio, pasme Cavapoo, znan tudi kot Cavoodle, ki je mešanica pudlja in pasme Cavalier King Charles Spaniel.