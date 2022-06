Ljubki kraljičini pravnuki: Od grimas princa Louisa do dirigiranja princese Charlotte

Pravnuki kraljice Elizabete, princ George, princesa Charlotte, princ Louis, Archie in Lilibet so te dni prav tako v središču pozornosti kot kraljica. Za 8-letnika, 7-letnico in 4-letnika je to prvi tako velik in pomemben dogodek, del katerega so tudi sami, otroci bodočega kralja pa so se v tej vlogi znašli nekako tako, kot bi se večina njihovih vrstnikov – po otročje.