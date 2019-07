Adam Lambert: Ljudje Madonne ne spoštujejo zaradi njene glasbe

Pop pevka Madonna že od nekdaj željo po uspehu kombinira s škandaloznim obnašanjem, nazadnje je to dokazala na letošnji Evroviziji v Izraelu. Po koncu pesmi Future je pozvala k izraelsko-palestinskemu miru, tako, da sta njena plesalca objeta pokazala obe zastavi. To dejanje je nekatere navdušilo, spet druge razjezilo, za mnoge pa je bila največja težava težava njeno porazno petje. Ne glede na to, da pevka velja za ikono, ki premika meje družbe, njena priljubljenost pada, mnogi kritizirajo tudi njen zadnji album.

Madame X, njen že štirinajsti studijski album, naj bi bil spet eden od tistih, v katerem naj bi ponovno odkrila samo sebe. Problem pa je, da je kar nekaj njenih oboževalcev meni, da je prav ona sama tista, ki jo v albumu pogrešajo. Pevka pa je prepričana, da ji ljudje le zavidajo njeno seksapilnost pri 60 letih. Večkrat je že poudarila, da svojih let ne bo več komentirala in naj se ljudje raje osredotočajo na njeno glasbo in ne na njena leta.

Novi album je pokritiziral tudi zdajšnji pevec skupine Queen Adam Lambert, ki je za tuje medije dejal, da se Madame X ne ujema z njeno zapuščino, ki jo je več let gradila na kontroverznosti. Medtem je tudi povedal, da ne bi smela delati glasbe le zato, da ljudi zadovolji. Tako je ljudje ne spoštujejo zaradi njene glasbe in ne zato, ker bi bila seksualna pri 60-ih. Pevec je zanjo sicer vesel, da se še vedno trudi in je pogumna ter samozavestna, vendar se: "Nikoli nočem ozreti nazaj in videti, da se pri nekem projektu trudim le zato, da bi izpadel 'kul' in mladosten." Poudaril je še, da se vedno počuti bolje, če ve, da je ustvaril nekaj, kar mu je resnično všeč.