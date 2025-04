Filmska producentka Elaine Goldsmith-Thomas je spregovorila o zahrbtnih spolnih zvijačah Hollywooda. Sama ga namreč dobro pozna, tam je začela delati že v najstniških letih. V začetku 80. let se je pridružila agenciji William Morris kot tajnica. "Veste, ljudje, kot je Harvey Weinstein , niso bili izjema, ampak pravilo," je povedala za Page Six in dodala: "Bil je divji zahod."

Goldsmith-Thomasova se je oprla na lastne izkušnje za svoj knjižni prvenec Climbing in Heels , ki spremlja tri mlade ženske, ki delajo v eni od največjih hollywoodskih agencij. Zgodbo že spreminjajo v serijo pod taktirko Darrena Stara , ki je zaslužen za Seks v mestu in Emily v Parizu .

Zdaj je najbolj znana kot producentska partnerica Jennifer Lopez . Skupaj sta sodelovali pri uspešnicah, kot sta Prevarantke na Wall Streetu , Zgodilo se je na Manhattnu , kot tudi pri prihajajočem Kiss of the Spider Woman .

V enem od prizorov v knjigi ima po poročanju omenjenega vira moški asistent dovoljenje, da prisluškuje svojemu šefu, medtem ko ta seksa z igralkami, ki se potegujejo za vlogo. "To zgodbo sem slišala od pripravnika, ki mu je bilo dovoljeno poslušati šefa, medtem ko je ta seksal z igralkami," se je spominjala in dodala: "To je bil njegov bonus ... njegova mala nagrada. Šef mu je dovolil poslušati, ko je seksal z igralkami."

Prav Lopezova pa je bila tista, ki je svojo prijateljico spodbudila, da napiše knjigo. "Ne samo, da mi je dala zeleno luč, rekla mi je: 'Sram naj te bo, ker tega še nisi naredila. To je tisto, kar si želiš biti in kar hočeš početi,' je o svoji slavni prijateljici povedala producentka. "Ne smemo biti omejeni s pričakovanji drugih ljudi do nas. Mislim, da se je Jennifer to velikokrat zgodilo. Mislim, da jo ljudje zapostavljajo, ker ne počne samo ene stvari. In ona je izjemno nadarjena. Komaj čakam, da ljudje dejansko spoznajo, kako odlična oseba je. Mislim, da vedo, samo vedno obstaja nek delež nasilnežev ..."