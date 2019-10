'Ljudje me sprašujejo, kako se počutim s toliko fizičnimi brazgotinami'

Igralka Angelina Jolie je v eseju, ki ga je objavil Time, iskreno spregovorila o svojih družinskih članih, ki so se že nekajkrat srečali z rakavimi obolenji, in poudarila, kako pomembna je v takih trenutkih čustvena podpora. V eseju je delila čustveni vpogled v izgubo mame Marcheline Bertrand in babice, ki sta se borili z rakom na dojki.

"Mama se mi je zdela mirna, ko je izvedela, da ima raka. Zdaj menim da zato, ker so morali biti ljudje z njo prijazni, saj je dolga leta živela pod stresom in v trpljenju," je zapisala. Da pa bi igralka po izgubi mame in babice zaradi raka na dojki imela manjšo možnost za obolenje, se je pred nekaj leti odločila za dvojno mastektomijo (kirurška odstranitev obeh dojk pri ženskah, op. a.) in odstranitev jajčnikov in jajcevodev.