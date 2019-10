'Ljudje mi pravijo, da sem hladen, a to ne drži'

32-letni turški igralec Uğur Güneş, ki v uspešnici Vedno tvoja igra nesrečnega Yılmaza, nam je v intervjuju dejal, da imajo ljudje večkrat napačno mnenje o njem. Med drugim je spregovoril o dveh simpatičnih prigodah, ki sta se mu pripetili z oboževalci.

Uğur Güneş v seriji Vedno tvoja igra Yılmaza. FOTO: POP TV

Uğur Güneşje zaradi narave dela vajen biti veliko z doma. "Že prej sem snemal v Adani, tako da mi to mesto ni tuje. To je lepo mesto, vendar je tukaj zelo naporno delati. Ampak ravno zato, ker je tako lepo, lahko vzdržimo. Adana ima le eno slabo stran, to je vročina. Včasih se žgemo," je za 24ur.com povedal zvezdnik serije Vedno tvoja, v kateri igra vlogo nesrečnega Yılmaza Akkaya. "Njegova največja želja je, da bi si ustvaril življenje z žensko, v katero je zaljubljen, se z njo poročil in z njo umrl. Dober, srčen človek je. Drži svojo besedo, kar si zastavi, tudi naredi. Včasih sprejme odločitev v navalu jeze, vendar se kasneje zna oddolžiti za to. Pretirano čustven je," pove o vlogi, za katero se je temeljito pripravljal, med igro pa se je osredotočil predvsem na očesni stik.

Nesrečna zaljubljenca Yılmaz in Züleyha FOTO: POP TV

"Veliko serij iz tega obdobja je že bilo posnetih, ampak mi smo želeli našo serijo dvigniti na višji nivo. Potem sem razumel, kako zelo pomemben je očesni stik. Ker v tistih časih je nekdo lahko mesece čakal svojo ljubljeno osebo, ženo in tisti prvi trenutek je bil zelo pomemben. To smo se trudili narediti. Na primer ... Danes, ko poslušamo glasbo ali gledamo film, zavrtimo naprej, ko nam kaj ni všeč ali nam je dolgočasno. Danes živimo prehitro in razlog za to je v nekakovostni komunikaciji. To velja tudi za medsebojne odnose v tistem času. Takrat so na polno uživali trenutek, doživljali vse občutke, zaljubljenost, ljubezen. Zdaj tega ni več."

32-letni igralec zase pravi, da se rad zabava in smeji, pa čeprav včasih ne daje takšnega vtisa: "Po prvem srečanju mi ljudje rečejo, da sem hladen, ampak v bistvu nisem tak, sem le v procesu spoznavanja in sem raje tiho, da ne bi rekel kaj napačnega in koga prizadel. Najprej moram človeka spoznati in potem se bom temu primerno do njega obnašal." Snemanja na lokacijah pritegnejo veliko pozornosti in radovednih pogledov. Nekateri ljubitelji serije se opogumijo in pristopijo do svojih priljubljenih TV junakov, jih ogovorijo in prosijo za fotografijo. "Med snemanji nas pridejo pogledat tudi oboževalci. Enkrat se mi je nekdo približal in se želel z mano slikati. Slikala sva se, nato me je začel hvaliti: 'Zelo si mi všeč, zelo te imam rad, zelo dober igralec si, zelo si lep, zelo si dober, zelo si simpatičen si ...' Potem pa me je vprašal: 'Katera serija je že to?' (spontan smeh)"opiše nerodno situacijo, ki pa ni edina, ki se mu je v zadnjem času zgodila:"Ravno sem jedel, ko je do mene pristopil nekdo, če posnameva selfi. Nakar je slikal le samega sebe in šel (smeh)."

Igralec se je na vlogo temeljito pripravljal. FOTO: POP TV

Zvezdnik pa ima težave s tem, da ga ljudje prepoznajo na ulici in pogledujejo za njim. Včasih mu je nerodno, saj je sramežljiv.

"Slava mi čisto nič ne pomeni in enkrat sem rekel: Igralec bom, ampak naj me nihče ne prepozna. Nikoli si nisem mislil, da bo moje delo prišlo do točke, kjer sem zdaj. Včasih je težko, ampak se privajam." Čeprav mu slava ne pomeni dosti, pa mu včasih pride še kako prav in jo tudi izkoristi: "Ko sem moral zamenjati vozniški izpit in potni list, so takoj uredili (nasmeh)."