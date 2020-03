Selena Gomez je oboževalce januarja razveselila z izidom novega albuma Rare, to pa so bile prve melodije, ki jih je predstavila po petih letih. O svojih občutkih ob pisanju pesmi in albumu nasploh je spregovorila na Youtubu glasbene zbirke Genius. "V svojem življenju moram še marsičemu priti do dna, ampak verjamem, da določene stvari dobro razumem. Včasih, ko se zbudim, sem resnično slabe volje in si mislil, da bom za vedno ostala sama. A po 15 minutah si rečem, da ima zagotovo vsak sorodno dušo."

Priljubljena pevka je spregovorila tudi o tem, kje dobi navdih za svoje nove melodije. "Mislim, da kdor me pozna, ve, da sem zelo sočutna in rada spodbujam ljudi, prav tako pa nikogar ne maram spraviti v neprijeten položaj. Pomembno je, da ljudje vedo, da ne bo šlo vedno vse po načrtih, saj je življenje sestavljeno iz vzponov in padcev, tako življenje zagotovo ni popolno. S svojimi oboževalci sem zelo iskrena in tudi oni dobro vedo, da moje življenje ni popolno in to je seveda nekaj popolnoma normalnega." Glasbenica tako v svoje pesmi vključuje lastne izkušnje in iz njih črpa navdih.

Zvezdnica je še dodala, da je dolgo zbirala pogum, da začne ceniti sebe in pri tem ni videti samovšečna. "Nisem želela izpasti kot pr****," je začela in dodala, da nikoli ni želela biti v središču pozornosti."Ljudje nismo popolni, vsak človek je edinstven in poseben."