'Ljudje so mi govorili, da nimam manekenske postave'

" Jean Paul Gaultier je bil prvi modni oblikovalec, ki me je povabil, da se sprehodim v njegovih modnih kreacijah po modni brvi v Parizu,"je dejala o svoji izkušnji iz leta 2015,"Takrat sem bila še vedno novinka v modni industriji in sem komaj zaključila srednjo šolo, kjer sem trenirala odbojko, zato je bila moja postava športna."

Gigi Hadid s svojo sestro Bello Hadid zadnja leta narekuje smernice v modni industriji, a njena pot do uspešne manekenke je bila dolga in zahtevna. V pogovoru za spomladansko izdajo revije i-D, kjer se je pojavila na naslovnici, je Gigi spregovorila o modnem oblikovalcu, s katerim je sodelovala na začetku kariere.

"Svoje telo sem imela rada. Zavedala sem se, koliko truda sem vložila v svojo formo in tudi v obline. To sedaj včasih tudi pogrešam. Na začetku kariere so ljudje veliko govorili o moji postavi in s tem namigovali na to, da nimam manekenske postave," je še dodala.

Sedaj uspešna manekenka je kljub vsemu začela sodelovati na modnih revijah, a so oblikovalci večinoma zanjo izbrali oblačila, ki so zakrila njeno telo. "Jean Paul je bil edini, ki me je oblekel v bolj pomanjkljivo kreacijo in takrat sem mu bila resnično hvaležna, saj je želel, da na modni pisti 'zasijem' in to mi je ogromno pomenilo."