Ločila se je Rachel Zoe in kot razlog navedla 'nepremostljive razlike'

Rachel Zoe se je po 27. letih zakona ločila od svojega moža Rodgerja Bermana , poročajo tuji mediji. Pred desetimi meseci sta presenetila javnost z novico o tem, da je modna oblikovalka zahtevala ločitev, zdaj pa je razveza še uradna. Rachel in Rodger imata skupaj dva sinova, 14-letnega Skylerja in 10-letnega Kasiusa.

Na sodišču je Zoe zahtevala skupno pravno in fizično skrbništvo nad sinovoma, zavrnila preživnino od nekdanjega moža in zaprosila sodišče naj Bermanu odzvame možnost, da od nje karkoli pridobi. Slednje je zahtevala, kjub dejstvu da je Berman so-izvršni direktor njenega podjetja Rachel Zoe.

Bivša zakonca sta junija 2024 v skupni izjavi za javnost sporočila, da se razhajata: "Po 33. letih skupnega življenja in 27. letih zakona, sva se z Rodgerjem odločila, da je najinega zakona konec," sta zapisala in nadaljevala "Neverjetno sva ponosna na ljubečo družino, ki sva jo ustvarila in na nešteto skupnih spominov. Najina glavna prioriteta sta bila in vedno bosta najina otroka."