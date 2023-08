Ločitev Britney Spears ne bo vplivala na njeno knjigo spominov

V prihajajoči knjigi spominov The Woman in Me (Ženska v meni) ne bo podrobnosti o ločitvi Britney Spears in Sama Asgharija. Pevka kljub težavam v zasebnem življenju oktobra še vedno načrtuje izdajo svoje avtobiografije, a vsebina knjige do njene izdaje ne bo spremenjena. Po poročanju TMZ-ja je namreč Britney pred dvema tednoma "dala svoj zadnji pečat", kar pomeni, da nima pravice zahtevati nadaljnjih sprememb.

Dobro obveščen vir je za Page Six dejal, da je Asghari sicer v knjigi omenjen, a se vsebina vrti bolj okoli pevkine kariere in skrbništva, ki jo je imel nad njo njen oče. Kot je prejšnji mesec razkrila založba Gallery Books, spomini zvezdnice izpostavljajo trajno moč glasbe in ljubezni ter to, kako pomembno je, da ženska pove svojo zgodbo pod lastnimi pogoji. "The Woman in Me je pogumna in osupljivo ganljiva zgodba o svobodi, slavi, materinstvu, preživetju, veri in upanju."

Britney se je pred nekaj dnevi prvič neposredno odzvala na novico, da se ločuje. "Predolgo sem se pretvarjala, da sem močna in moj Instagram se morda zdi popoln, vendar je daleč od resničnosti, in mislim, da vsi to vemo. Rada bi pokazala svoja čustva in solze ter kako se v resnici počutim," je ob posnetku plesa na Instagramu zapisala zvezdnica in dodala, da podrobnosti ločitve ne bo pojasnjevala, saj da se to nikogar ne tiče.