Ločitev Jenne Dewan in Channinga Tatuma je uradno zaključena

Po poročanju E!News sta Jenna Dewan in Channing Tatum zdaj tudi uradno ločena. Spomnimo, poklicna plesalca in igralca, ki sta zaslovela z vlogama v filmu Odpleši svoje sanje, sta bila v zakonu od leta 2009 do preteklega leta, ko sta javnost presenetila s priznanjem, da sta se odločila za ločeni življenji.

''Jenna je zaljubljena v Steva in se želi z njim poročiti. O tem sta se že večkrat odkrito pogovorila in to bosta kmalu tudi uresničila. Najbolj pomembno je dejstvo, da sta si s Stevom popolnoma posvečena in komaj čakata, da dobita otroka in povečata svojo družino. Jenna se zaveda, da se bosta v kratkem zaročila in tudi sprehodila do oltarja,'' je za omenjeni medij povedal vir blizu zvezdniškemu paru.