Ločitev Jennifer Lopez in Bena Afflecka bi lahko bila ena najdražjih doslej

Ben Affleck in Jennifer Lopez naj bi po tiho že načrtovala ločitev, kot pravijo strokovnjaki, pa bo konec njunega dve leti trajajočega zakona eden najdražjih, kar jih odvetniki pomnijo, zvezdniški par pa naj bi stal več milijonov evrov. Pevka in igralec sta se temu izognila pred dvema desetletjema, ko sta se razšla, še preden sta stopila pred oltar, ker pa naj bi se ves ta čas oba spraševala, kako bi bilo, če bi si takrat vendarle obljubila večno zvestobo, pa sta v drugo pohitela, a tudi tokrat doživela klavrn konec.

Ben Affleck in Jennifer Lopez sta tik pred večmilijonsko ločitveno bitko, kot pravijo njuni prijatelji, pa sta si vse skupaj zakuhala sama, saj sta prehitro po obujeni romanci, ki sta jo prvič končala leta 2004, stopila pred oltar, razlog za naglico pa naj bi bil ta, da sta se ves čas spraševala, kako bi bilo, če bi si že pred dvema desetletjema obljubila večno zvestobo.

Ben Affleck in Jennifer Lopez naj bi konec poletja potrdila, da se ločujeta. FOTO: Profimedia icon-expand

"Ujela sta se v določen trenutek. Jennifer si je že več deset let želela te poroke-oblek, prijateljev, vsega blišča," je za Page Six povedal vir blizu pevke in dodal, da sta oba zvezdnika čutila, da stvari med njima po razhodu leta 2004 niso bile razčiščene in sta se spraševala, kako bi lahko bilo, če takrat ne bi šla vsak svojo pot. Prav zato je Lopez leta 2022, ko sta pripravila tridnevno poročno slavje v zvezni državi Georgia, izživela svoje sanje in nosila kar tri različne poročne obleke, ki jih je kreirala modna hiša Ralph Lauren.

Par, ki naj bi ločitev naznanil konec poletja, naj bi leta 2022, ko sta ponovno obudila ljubezen, podlegel nostalgiji in idealiziral skupno življenje, ki ga nista zaživela pred dvema desetletjema. "Sedaj sta izživela tisto, kar jima pred 20 leti ni bilo namenjeno, in vesta, da nista prava drug za drugega. Ni več neodgovorjenih vprašanj in doživela sta vse, kar sta še želela doživeti. Sedaj je konec," je dodal vir.