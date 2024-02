Ločitev Kevina Costnerja uradna, zgradil bo filmski studio v Utahu

Novica o Costnerjevi novi poslovni poti je v javnost prišla po tem, ko se je njegova ločitev z nekdanjo ženo tudi uradno zaključila. Nekdanji par se je poročil leta 2004, Christine pa je vlogo za ločitev vložila maja 2023. Njuna zakonska zveza je bila uradno končana 16. februarja potem ko so odvetniki 49-letne Christine vložili sodne dokumente, v katerih so zahtevali, da sodišče v Santa Barbari v Kaliforniji obema stranema oprosti opraviti obvezen tečaj sostarševstva.

Joyce Kelly , vodja prodaje in dogodkov pri turističnem uradu Greater Zion v Utahu, je za Fox Business povedala, da se je Costner med snemanjem filma Horizon resnično zaljubil v to zvezno državo, kar je vodilo do njegovih načrtov za nov filmski studio. Za izdajo je povedala tudi, da se igralec namerava vrniti v St. George, da bi posnel tretji in četrti del Horizonta. Costner je že povedal, da na seriji dela v različnih oblikah od leta 1988.

Zvezdnik serije Yellowstone in njegova bivša žena sta se že dogovorila, da bosta obdržala skupno skrbništvo nad svojimi tremi otroki, sicer pa sta se septembra uspela dogovoriti glede podrobnosti ločitve. Costner in Christine imata skupaj tri otroke: 16-letnega Caydna, 15-letnega Hayesa in 13-letno Grace.

Kevinov tiskovni predstavnik je septembra v izjavi za People povedal, da je par prišel do sporazumne in prijateljske rešitve vseh vprašanj v zvezi z njunim ločitvenim postopkom. Costnerjevi filmi Horizon in rastoči filmski studio v Utahu niso edini projekti na njegovem seznamu opravkov. Igralec naj bi zaigral v prihajajočem igranem filmu z režiserjem Arielom Vromenom, ki je še brez naslova, in ga tudi produciral, film pa temelji na scenariju, za katerega ima Costner pravice, je poročal Deadline. Vromen, ki je s Costnerjem sodeloval pri filmu Criminal iz leta 2016, je v objavi na Instagramu opisal prihajajoči film kot Costnerjev "neverjeten dolgoletni strastni projekt".