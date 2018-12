Ločitev leto dni po poroki

Cardi B in Offset se ločujeta.

V Bronxu rojena raperka Cardi B, ki ji je sicer ime Belcalis Almanzar, se je lani septembra skrivoma poročila z raperjem Offsetom, članom priljubljene hiphop skupine Migos, veselo novico o poroki pa sta z javnostjo delila šele letos junija. Pred tem je že aprila razkrila, da je noseča, hčerka Kulture Kiari Cephuspa je na svet prijokala julija in bilo je videti, da je družinska sreča popolna.

Zdaj pa je kot strela z jasnega udarila novica, da se 26-letna zvezdnica ločuje, novico o tem je delila kar sama: "Vsi so me spraševali, kaj se dogaja ... Jaz pa sem medtem reševala razmerje. Sva zelo dobra prijatelja, zelo dobra poslovna partnerja ... On je tisti, h kateremu se lahko vedno zatečem ... Med nama je veliko ljubezni," nato pa je prišla beseda 'ampak': "Stvari med nama nekako niso delovale že nekaj časa, krivca ni ... Nisva več skupaj. Vzela si bom časa za ločitev. Vedno bom imela veliko ljubezni zanj, ker je oče moje hčerke."

Raper se na njene besede še ni javno odzval.