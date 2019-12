Ločitev Liama Hemswortha in Miley Cyrus še vedno ni zaključena

Liam Hemsworth in Miley Cyrus še vedno nista dokončno prekinila njune zveze. Konec avgusta so na portaluE! News potrdili, da je igralec manj kot leto dni po poroki vložil ločitvene papirje od svoje dolgoletne ljubezni. Govorice o njunem razhodu pa so se sicer razširile že nekoliko prej.