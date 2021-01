Ločitev Mary-Kate Olsen in Olivierja Sarkozyja zdaj tudi uradna

New York, 14.01.2021, 8:50 | Posodobljeno pred eno uro

Kot so sporočili odvetniki nekdanje ameriške igralke Mary-Kate Olsen, je ločitev med njo in njenim nekdanjim možem Olivierjem Sarkozyjem tudi uradno končana. Kot so dodali, sta se nekdanja zakonca dogovorila tudi, kako bosta razdelila premoženje.