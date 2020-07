Ločitev pred vrati? Kim Kardashian se je domov vrnila sama

Paparaci so zvezdnico ujeli na losangeleškem letališču, ko je šla po stopnicah navzdol in zapuščala zasebnega letala. 39-letnica je imela na sebi belo trenirko, lase pa je imela spete v figo. Takoj, ko je zapustila letalo, se je takoj usedla v avto, ki jo je že čakalo ob letalu.

" Kanye je v zadnjem času doživljal veliko tesnobe ," je povedal vir za Us Weekly . " Okrog njega je bilo veliko ljudi in začel se je počutiti resnično preobremenjeno. "

" Kim je v ponedeljek odpotovala v Wyoming, potem ko se je več tednov trudila, da ji je uspelo vzpostaviti stik s Kanyejem in da je ta privolil v njuno srečanje. Srečanje je bilo izredno čustveno, saj par čaka veliko dela, a kar je najpomembneje je to, da Kanye ostane zdrav, " je vir povedal za Entertainment Tonight .

Čeprav sta se zakonca med vzponi in padci zveze med seboj vedno zelo podpirala, je drugi vir prejšnji teden dejal, da par razmišlja o ločitvi in da sta v zadnji letih šla vsak v drugo smer. "Kim in Kanye sta se odtujila drug od drugega in razmišljata o ločitvi," je povedal vir. "Dva, ki se brezpogojno ljubita, a sta se z leti odtujila, in prišlo je do točke, ko je šlo mogoče že predaleč, da bi rešila zakon."