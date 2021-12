Ločitev Schwarzeneggerja in Shriverjeve po desetletju dokončna

Schwarzenegger in Shriverejeva sta se poročila leta 1986, ob vstopu v zakon pa nista podpisala predporočne pogodbe. Do zakonske krize je prišlo, ko je Maria izvedela za nezakonskega otroka svojega partnerja. Sedaj 74-letni igralec je v času zakona spočel otroka, sedaj 24-letnega Josepha Baeno. Ta je plod kratkega razmerja z družinsko hišno pomočnico Mildred Baena. Nekdanji kalifornijski guverner je očetovstvo skrival kar 15 let, sedaj 60-letna Mildred pa je ob tem trdila, da je otrok rojen v zvezi z njenim nekdanjim soprogom Rogeliem. Skrivnost sta uspela zase zadržati do leta 2011, takrat pa je Josephova podobnost z očetom pri Marii vzbudila številne dvome, kmalu za tem je zaradi laži in prikrivanj prišlo do konca prej stabilne zveze.