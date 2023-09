Ločitev se zapleta: Sophie toži Joeja, ker zadržuje hčeri v ZDA

Turnerjeva trdi, da sta se z Jonasom lani za božič dogovorila, da bo Velika Britanija postala njun "večni dom" in bosta tam začela iskati šolo za svojo najstarejšo hčerko Willo . "Oba sta bila navdušena nad selitvijo družine v Anglijo," piše v dokumentih. Nekdanji par je na angleškem podeželju našel ustrezen dom, zato sta začela prodajati svoje posestvo v Miamiju in začela dolgoročno najemno pogodbo z načrti za nakup nepremičnine. Uradno sta se iz Miamija v Anglijo preselila 10. aprila 2023, pri čemer je v dokumentih navedeno, da je Turnerjeva to poletje v bližini začela snemati miniserijo Joan . Jonas je medtem 12. avgusta začel turnejo s svojo skupino Jonas Brothers v New Yorku.

"Joe si prizadeva za deljeno skrbništvo nad otrokoma, tako da bi jih vzgajala mati in oče, in seveda je prav tako v redu, da otroci odraščajo v ZDA in Združenem kraljestvu," je dodal zvezdnikov predstavnik za javnost. Zavrnil je tudi trditve, da je Turnerjeva za ločitev izvedela preko medijev. Trdi namreč, da je vedela, da bo Jonas vložil zahtevo za razvezo po "večkratnih pogovorih" .

Predstavnik za javnost je dejal, da gre za žalostno pravno nesoglasje glede zakonske zveze, ki se žal končuje. "Ko se uporablja jezik, kot je 'ugrabitev', je to v najboljšem primeru zavajajoče v najslabšem pa resna zloraba pravnega sistema." "Otroci niso bili ugrabljeni," je poudaril.

V izjavi se je dotaknil tudi "zaničevalnih" poročanj tujih medijev, ki so se sklicevali na vire, ki so dejali, da je k ločitvi prispevalo dejstvo, da Sophie rada žura. "Joe je že zanikal vse izjave in izjave, ki naj bi bile dane v njegovem imenu ter so zaničevalne do Sophie. Podane so bile brez njegove odobritve in niso v skladu z njegovimi pogledi." Na koncu je pevčev predstavnik namignil, da je igralka vložila tožbo zgolj zato, da bi njun ločitveni postopek preselila v Združeno kraljestvo in "za vedno" odpeljala otroke iz ZDA.