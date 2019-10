Ločitveni papirji razkrili, kdaj se je Adele v resnici poročila

Priljubljena pevka Adele in poslovnež Simon Konecki, ki sta bila sicer skupaj osem let, nista bila poročena dobri dve leti, ampak le 11 mesecev, poročajo britanski mediji.

Do oltarja sta se sprehodila 6. maja lani in ne leta 2016. Točno na ta dan je Adele priredila zabavo v slogu legendarnega filmaTitanik.Takrat so vsi mediji poročali, da gre za rojstnodnevno zabavo, saj je Adele en dan prej dopolnila 30 let.



"Umazanih 30! Ne vem še, kaj bom počela naslednjih 30 let, kajti že zdaj sem bila neverjetno blagoslovljena z vsem. Hvala vsem, ki so bili na tej nori vožnji z mano teh 11 let. Hvala družini in prijateljem, ki z mano praznujejo v slogu Titanika. Včerajšnja noč je bila ena od najboljših ..." je navdušeno takrat zapisala na Instagramu, zraven pa prilepila kolaž fotografij iz rojstnodnevne zabave, na kateri se je preobrazila v glavno junakinjo filma Rose DeWitt Bukater . Zabava se je zdaj izkazala za poročno slavje. A na žalost tako kot je mogočna ladja Titanik potopila, je šel po gobe tudi njen zakon.