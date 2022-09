Ločuje se nekdanja Bezosova soproga, milijarderka MacKenzie Scott

MacKenzie Scott se po manj kot dveh letih ločuje od soproga, učitelja kemije Dana Jewetta . Uradni dokumenti, ki jih je pridobil The New York Times, razkrivajo, da Jewett odločitvi o razvezi ni nasprotoval, delitev premoženja pa je bila jasno določena že s predporočno pogodbo.

Scottova se tako ločuje samo tri leta po tem, ko je v javnost prišla informacija, da se razhaja z enim najbogatejših ljudi na svetu, Jeffom Bezosom. V zakonu sta skupaj preživela 25 let, ustanovitelj Amazona pa je takrat tvitnil: ''Neverjetno srečna sva, da sva se našla in globoko hvaležna za vsakega od let, ki sva jih preživela v zakonu drug z drugim. Četudi bi vedela, da se bova poročila čez 25 let, bi se znova poročila.'' Kmalu po njuni ločitvi je javnost izvedela za Bezosovo ljubezensko afero s televizijko Lauren Sanchez. Scottova je po ločitvi od poslovneža in delitvi premoženja na polovico postala 12. najbogatejša oseba na svetu.