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Ločujeta se Elina Svitolina in Gaël Monfils

Ženeva, 19. 10. 2026 12.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Elina Svitolina in Gaël Monfils

Ukrajinska teniška igralka Elina Svitolina je v objavi na družbenem omrežju sporočila, da se po petih letih zakona ločuje od francoskega teniškega igralca Gaëla Monfilsa. Nekdanji par ima štiriletno hčerko Skai.

"To je najtežja stvar, ki sem jo kdaj morala deliti z javnostjo," je v objavi na družbenem omrežju zapisala teniška igralka Elina Svitolina, ki je ob novici, da se po petih letih zakona ločuje od moža, prav tako teniškega igralca Gaëla Monfilsa, priznala, da je velik vpliv pri tem imela tudi vojna v njeni domači Ukrajini.

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"Gaël je bil ob meni v najsrečnejših in najtežjih trenutkih in ljubila sem ga z vsem srcem. Sčasoma sem spoznala, da se moram znova najti in da tega ne morem storiti, dokler sva poročena," je še zapisala. Poudarila je, da za ločitev ni nihče kriv in da bo njuna hči Skai ostala na prvem mestu: "Najin zakon se končuje, naša družina pa ne. Vedno bova njena starša, ob njej na vsakem koraku njenega življenja."

32-letnica in osem let starejši partner sta pred oltar stopila leta 2021 v Ženevi, leto pozneje pa sta dobila hčerko.

Elina Svitolina in Gaël Monfils se po petih letih zakona ločujeta.
Elina Svitolina in Gaël Monfils se po petih letih zakona ločujeta.
FOTO: Profimedia

Šesta teniška igralka sveta je pred dnevi odigrala svojo zadnjo tekmo, ko jo je v četrtfinalu turnirja WTA v Wuhanu premagala Britanka Sonay Kartal. Monfils pa je profesionalno teniško kariero uradno zaključil v začetku oktobra pri 40 letih.

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