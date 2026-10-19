Ločujeta se Elina Svitolina in Gaël Monfils

"To je najtežja stvar, ki sem jo kdaj morala deliti z javnostjo," je v objavi na družbenem omrežju zapisala teniška igralka Elina Svitolina , ki je ob novici, da se po petih letih zakona ločuje od moža, prav tako teniškega igralca Gaëla Monfilsa , priznala, da je velik vpliv pri tem imela tudi vojna v njeni domači Ukrajini.

"Gaël je bil ob meni v najsrečnejših in najtežjih trenutkih in ljubila sem ga z vsem srcem. Sčasoma sem spoznala, da se moram znova najti in da tega ne morem storiti, dokler sva poročena," je še zapisala. Poudarila je, da za ločitev ni nihče kriv in da bo njuna hči Skai ostala na prvem mestu: "Najin zakon se končuje, naša družina pa ne. Vedno bova njena starša, ob njej na vsakem koraku njenega življenja."

32-letnica in osem let starejši partner sta pred oltar stopila leta 2021 v Ženevi, leto pozneje pa sta dobila hčerko.